Muito mais do que a idade separa a famosa dupla de irmãos Eric e Julia Roberts.

Agora com 68 anos, Eric Roberts partiu para Nova Iorque no início da década de 1980 para se tornar ator e conseguiu alcançar algum sucesso em Hollywood e até ser nomeado para os Óscares por "Comboio em Fuga" (1985). A seguir, foi Julia Roberts, quase 12 anos mais nova, a tentar a sua sorte e após fazer-se notar em "Pizza, Amor e Fantasia" (1988), viu a carreira disparar para o estrelato, e com nomeações para as estatuetas douradas, com Flores de Aço" (1989) e "Pretty Woman" (1990).

Outrora inseparáveis (ainda existe uma terceira irmã) e rapidamente ultrapassado, Eric gabou-se muitas vezes em público de ser responsável pelo estrelato da irmã mais nova. E com o agravamento dos seus problemas com o álcool e drogas, os irmãos estiveram zangados durante muito tempo e só se reconciliaram quando visitou a irmã no hospital após o nascimento dos filhos gémeos em 2004.

Ainda assim, não há fotografias públicas com os dois desde agosto de 1986 e agora aquele que também é pai de uma atriz, Emma Roberts, faz um pedido de desculpas público no seu novo livro de memórias.

“Agora, uma das coisas pelas quais gostaria de pedir desculpa neste livro é por ter dito publicamente mais do que uma vez: ‘Se não fosse eu, não haveria Julia Roberts'. Não só isso é lamentável, mas também não é verdade. E espero que a Julia aceite este pedido de desculpas mais público. Foi uma coisa estúpida de se dizer. Estava orgulhoso dela, mas foi orgulho virado de cabeça para baixo, para a minha própria vantagem”, escreve em "Runaway Train: Or, The Story of My Life So Far” ["Comboio em Fuga ou a história da minha vida até agora", em tradução literal], citado pela revista People.

Eric admite que ainda vive de cheque em cheque e muitas vezes não pode recusar propostas de trabalho. Já a irmã, milionária e vencedora de um Óscar, é descrita como uma "mulher muito motivada" que, qualquer que fosse a direção da sua vida, teria sido "arrancada da multidão" e atingiria o estrelato, sem a sua influência ou ajuda.

O que Eric diz agora é que as suas escolhas mostraram às irmãs que uma outra vida era possível fora da cidade onde cresceram.

“Nasci para fazer isto. Mudei-me para Nova Iorque quando nem sequer tinha idade para beber uma cerveja em público. Se a Julia tivesse ficado em Atlanta, provavelmente teria casado com um tipo rico e vivido uma vida muito diferente. Portanto, gabo-me de, a partir do momento em que me afastei do meu pai (ou pensei que tinha) e me mudei para Nova Iorque, por dizer às minhas irmãs, ‘Venham, miúdas; a água está ótima.'”, recorda.

A proposta, acrescenta, motivou Julia: “Foi nessa altura que, parece-me, ela viu a minha vida como um jovem ator em Nova Iorque e o que estava a fazer para ganhar a vida, e quis experimentar".