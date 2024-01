Esta atuação, em 2024, dá continuidade a um percurso internacional já iniciado há alguns anos pela banda de música pop eletrónica alternativa portuguesa, com uma digressão europeia e uma passagem pelo Iceland AirWaves, em Reiquiavique.

Trata-se do primeiro ensemble nacional a ser convidado para uma apresentação no Suginami Public Hall, resultante de uma edição, em território asiático, do seu trabalho "So Far So Fading", e depois de estreias em teatros históricos em Portugal, segundo a organização.

O espetáculo reúne o produtor e compositor Bruno Miguel, bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian em estudos de música para cinema, e responsável por este projeto musical, com o orquestrador Bruno Ferreira da Royal Conservatory of Antwerp, um encontro que resultou no trabalho "So Far So Fading”, com apoio e reconhecimento da Direção-Geral das Artes (DGArtes), da Comissão Europeia, através do programa Culture Moves Europe, e do governo Islandês, com o seu Iceland Music Export.