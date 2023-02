Um ano depois de Beyoncé, é a vez de Rihanna ir aos Óscares.

Os produtores da cerimónia de 12 de março confirmaram a presença da artista para interpretar “Lift Me Up”, a canção do filme Black Panther: Wakanda Para Sempre".

A presença é um trunfo para um evento que tentar aumentar as audiências, principalmente após o regresso de Rihanna após sete anos sem se apresentar ao vivo para a atuação triunfal no intervalo do Super Bowl (a final da Liga Nacional de Futebol Americano).

Vencedora de nove prémios Grammy, esta é a sua primeira nomeação aos Óscares, enfrentando a concorrência de Lady Gaga e BloodPop por “Hold My Hand”, de “Top Gun: Maverick”; Mitski, David Byrne e Son Lux por "This is a Life", de "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"; ou Diane Warren por “Applause”, de “Tell It Like a Woman”.

No entanto, a grande favorita à estatueta dourada é “Naatu Naatu”, de M. M. Keeravani e Chandrabose, do fenómeno indiano “RRR: Revolta, Rebelião, Revolução”.

Ainda não se sabe se todas as canções serão interpretadas ao vivo: Rihanna é a primeira confirmação.

Jimmy Kimmel regressa pela terceira vez como anfitrião da cerimónia.