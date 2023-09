Passados 47 anos, vai voltar-se a ouvir "You Talkin' to Me?", não no grande ecrã, mas para a Uber.

Segundo o tablóide britânico The Sun, Robert De Niro vai ressuscitar Travis Bickle do filme "Taxi Driver" (1976), de Martin Scorsese, uma das suas personagens mais icónicas, como o rosto de uma nova campanha publicitária para a Uber.

Os anúncios com a lenda do cinema estarão a ser filmados esta semana em Londres.

"Ele será Travis Bickle a dizer algumas frases e a divertir-se. Os seus anúncios anteriores mostraram que ele não tem problemas em gozar às suas custas", disse uma fonte ao tablóide.

Quem conhece o projeto diz que a Uber também espera adicionar passageiros famosos em participações especiais nos anúncios.

De Niro foi nomeado para o Óscar pela interpretação do veterano da Guerra do Vietname que se torna motorista de táxi à noite para lidar com a sua depressão e insónia.

"É uma ótima ideia – 'Taxi Driver' é um dos filmes mais icónicos de todos os tempos. Mas certamente que ele também vai receber algumas reações más por isto. Muitas pessoas acham que alguns desses filmes clássicos são os seus melhores trabalhos e que aceitar fazer publicidade é estar um pouco a vender-se, mas obviamente que ele tem tido uma vida pessoal muito cara", disse a mesma fonte.

Esta é uma referência aos vários divórcios e separações do ator, agora com 80 anos, que foi pai pela sétima vez em abril.

Uma reação negativa já chegou de outra figura lendária de Hollywood: o próprio argumentista de "Taxi Driver".

Nas redes sociais, Paul Schrader escreveu um curto comentário após um jornalista de Hollywood lhe ter enviado a notícia: "Ai. Não consigo perceber o que levaria o Bob a fazer isto. Mas não vi. Se tiver sorte, nunca irei ver".