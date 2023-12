"Assassinos da Lua das Flores" foi eleito o Melhor Filme de 2023 pela National Board of Review (NBR, pela sigla original), cujas distinções foram anunciadas na quarta-feira.

Pelo mesmo filme, Martin Scorsese foi contemplado com a Melhor Realização e Lily Gladstone com Melhor Atriz. Houve ainda um prémio técnico para o diretor de Fotografia para Rodrigo Prieto, partilhado com outro trabalho da sua autoria no grande sucesso que foi "Barbie”

Fundada em 1909, esta é a mais antiga organização norte-americana a distribuir prémios anuais de cinema e é composta por membros selecionados, que incluem cineastas, académicos e estudiosos da área de Nova Iorque.

Num palmarés recheado de títulos que se espera estarem na corrida aos Óscares, outro grande vencedor é "Os Excluídos", de Alexander Payne, com prémios para Paul Giamatti como Melhor Ator, Da’Vine Joy Randolph como Melhor Atriz Secundária e Melhor Argumento Original.

Na outra categoria de interpretação que restava, Melhor Ator Secundário, o distinguido foi Mark Ruffalo por "Pobres Criaturas". O filme de Yorgos Lanthimos foi ainda distinguido como o Melhor Argumento Adaptado.

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" foi votado o Melhor Filme de Animação, "Still: A Michael J. Fox Movie" o Melhor Documentário e "Anatomia de uma Queda" o Melhor Filme Internacional (em representação da França).

Entre as várias listas da NBR, muitos nomeados ao Óscar de Melhor Filme têm saído da que junta os 10 filmes do ano: em 2022, isso aconteceu com seis títulos.

Este ano, foram destacados, por ordem alfabética: “Barbie”, de Greta Gerwig; “Ferrari”, de Michael Mann (estreia a 4 de janeiro em Portugal); “Os Excluídos”, de Alexander Payne (previsto para 8 de fevereiro); “The Iron Claw”, de Sean Durkin (18 de janeiro); “Maestro”, de Bradley Cooper (nos cinemas e a Netflix a partir de dia 20); “Oppenheimer”, de Christopher Nolan; “Pobres Criaturas”, de Yorgos Lanthimos (25 de janeiro); “O Rapaz e a Garça”, de Hayao Miyazaki; e “Vidas Passadas”, de Celine Song (8 de fevereiro).

Eis a lista completa de vencedores:



Melhor Filme: “Assassinos da Lua das Flores”

Melhor Realizador: Martin Scorsese por “Assassinos da Lua das Flores”

Melhor Ator: Paul Giamatti ("Os Excluídos")

Melhor Atriz: Lily Gladstone (“Assassinos da Lua das Flores”)

Melhor Ator Secundário: Mark Ruffalo ("Pobres Criaturas")

Melhor Atriz Secundária: Da’Vine Joy Randolph ("Os Excluídos")

Prémio ícone NBR: Bradley Cooper

Melhor Argumento Original: "Os Excluídos"

Melhor Argumento Adaptado: "Pobres Criaturas"

Interpretação Revelação: Teyana Taylor por “A Thousand and One”

Melhor Estreia na Realização: Celine Song por "Vidas Passadas"

Melhor Longa-Metragem de Animação: "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"

Melhor Filme Estrangeiro: "Anatomia de uma Queda" (França)

Melhor Documentário: "Still: A Michael J. Fox Movie"

Melhor Elenco: "The Iron Claw"

Melhor Arte de DuplosElenco: "“John Wick: Capítulo 4”

Melhor Fotografia: “Assassinos da Lua das Flores” e “Barbie”

Top 10 Filmes do ano (em ordem alfabética do título português)

"Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese

“Barbie”, de Greta Gerwig

“Ferrari”, de Michael Mann

“Os Excluídos”, de Alexander Payne

“The Iron Claw”, de Sean Durkin

“Maestro”, de Bradley Cooper

“Oppenheimer”, de Christopher Nolan,

“Pobres Criaturas”, de Yorgos Lanthimos

“O Rapaz e a Garça”, de Hayao Miyazaki

“Vidas Passadas”, de Celine Song

Top 5 Filmes Estrangeiros (em ordem alfabética do título inglês)

"La Chimera” (Itália)

“Fallen Leaves” (Finlândia)

“A Sala de Professores” (Alemanha)

“Tótem” (México)

“A Zona de Interesse” (Grã-Bretanha)

Top 5 Documentário (em ordem alfabética do título inglês)

“20 Days in Mariupol”

“32 Sounds”

“The Eternal Memory”

“The Pigeon Tunnel”

“A Still Small Voice”

Top 10 Filmes Independentes (em ordem alfabética do título inglês)

All Dirt Roads Taste of Salt” (A24)

“All of Us Strangers”

“BlackBerry”

“Earth Mama”

“Flora and Son”

“The Persian Version”

“Scrapper”

“Showing Up”

“Theater Camp: Um Verão Extraordinário”

“A Thousand and One”