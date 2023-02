Já se tinha notado nas entrevistas antes da estreia do filme no verão do ano passado e está a ser uma das histórias mais comentadas na temporada de prémios: Austin Butler continua a falar como Elvis Presley.

As redes sociais entraram em ebulição e dividiram-se entre reações de confusão, simpatia e incompreensão quando o ator de 31 anos recebeu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama por "Elvis" a 10 de janeiro e se percebeu que continuava a falar com o mesmo sotaque profundo e sensual do rei do rock n’ roll.

O MOMENTO NOS GLOBOS.

A concorrer aos Óscares com Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal e Bill Nighy, o ator continua a dar entrevistas e o tema foi falado esta semana no talk-show do britânico Graham Norton.

"Vou livrar-me do sotaque, mas provavelmente estraguei as minhas cordas vocais de tanto cantar. Uma canção precisou [ser interpretada em] 40 'takes'", contou.

A cerimónia dos Óscares decorre a 12 de março em Los Angeles.

TRAILER LEGENDADO "ELVIS".