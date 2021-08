Paul Walter Hauser criticou a Disney nas redes sociais pela falta de legendas nas canções de "Cruella" para os espectadores surdos.

O ator, que interpreta Horace Badun, o ladrão e cúmplice de Estella (Emma Stone), reagia a um artigo do The Hollywood Reporter (THR) sobre o novo filme "CODA", protagonizado por três atores surdos, e a representação de pessoas com deficiência em Hollywood.

O artigo começa com a frustração da atriz Marlee Matlin ("Filhos de Um Deus Menor") ao ver o filme sobre a vilã de "Os 101 Dálmatas" numa sala de cinema.

A vencedora do Óscar sabia que as canções eram uma parte muito importante do musical e apercebeu-se que havia uma na cena em que Estella rapta dálmatas, mas a letra não aparecia legendada nos óculos que os cinemas entregam aos espectadores surdos ou com dificuldades auditivas.

"Descobri depois que os estúdios deixaram de legendar as letras", indicou à publicação especializada.

"Isso impede-nos de ter acesso à história como qualquer outra pessoa. Só vi metade do filme. Basicamente, foi um filme incompleto", acrescentou.

"Acabo de ler o artigo sobre a Marlee Matlin. Ela viu 'Cruella' e há uma completa ausência do conteúdo das letras representadas nas suas legendas. Queridos estúdios de cinema. Corrijam isto. É injusto, constrangedor e rude. Vocês têm quantidades abismáveis de dinheiro para ajudar nisto", reagiu Paul Walter Hauser, "completamente envergonhado" com esta política.

Conhecido do grande público após os filmes "Eu, Tonya" e "O Caso de Richard Jewell", o ator reforçou a mensagem com uma ligação direta ao artigo do THR.

"Por favor, apoiem a comunidade surda. Hollywood age tão 'woke' [ativista pela justiça social] em todos os aspetos da sociedade; claramente esqueceram-se dos nossos amigos & colaboradores surdos. Coloquem as letras das canções legendadas para cinema/TV. Custa dinheiro? Acontece o mesmo literalmente com tudo", apelou.