NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 18h05:

Após a partilha de vários hipóteses falsas na terça-feira à noite, Tom Holland revelou que o título do terceiro filme "Homem-Aranha" será "No Way Home" [Não há caminho para casa].

Era uma das seis hipóteses cujos domínios online tinham sido registados pelo estúdio (ler mais em baixo).

ANTES: Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon, os protagonistas da saga "Homem-Aranha", partilharam na terça-feira à noite nas suas redes sociais as primeiras imagens oficiais do próximo filme, que ainda está em rodagem.

E com a ajuda do departamento gráfico da Marvel, cada um também anunciou com "entusiasmo" o título do terceiro filme, que chega aos cinemas (espera-se) em dezembro.

O "problema"? Eram todos diferentes e improváveis: "Spider-Man: Phone Home" (Holland), "Spider-Man: Home Slice" (Zendaya) e "Spider-Man: Home Wrecker" (Batalon).

Mas ainda antes da brincadeira dos atores, fãs mais atentos já tinham detetado o registo de vários domínios na sexta-feira anterior que deixam pistas a sério.

As seis hipóteses que tinham sido avançadas eram "Spider-Man: No Way Home" (spidermannowayhome.com e spidermannowayhomemovie.com), "Spider-Man: Home-Alone" (spidermanhomealone.com), "Spider-Man: Home-Run" (spidermanhomehomerun.com e spidermanhomerunmovie.com), "Spider-Man: Home-Sick (spidermanhomesickmovie.com) e "Spider-Man: Homeward Bound" (spidermanhomewardbound.com), "Spider-Man: Home World" (spidermanhomeworldsmovie.com).

Embora qualquer pessoa possa comprar os domínios na esperança de acertar e ganhar algum dinheiro do estúdio, os nomes foram registados através de uma empresa que já foi usada pela Warner Bros. para "Mulher-Maravilha 1984".

Em relação aos títulos falsos apresentados pelos atores, circula a teoria de que a Marvel aproveitou para voltar a plantar "pistas".

Uma delas recupera o rumor categoricamente desmentido por Tom Holland de que o novo filme terá a participação dos atores que já foram o Homem-Aranha no cinema: "Home-Slice" seria uma referência ao Peter Parker de Tobey Maguire, que trabalhou algum tempo a entregar pizzas; "Home-Wrecker" seria o comentário às ações da versão de Andrew Gardfield terem destruído a família de Gwen Stacey; e "Phone Home", o sugerido por Holland, será mesmo a sua versão, pois Peter Parker está sempre a telefonar para Tony Stark ou Happy.

VEJA AS IMAGENS.