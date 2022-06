Hunter Schafer vai entrar no novo filme "Os Jogos da Fome: A Balada dos Pássaros e das Serpentes", que começa produção ainda este ano.

Juntando-se a Rachel Zegler ("West Side Story") e Tom Blyth (da série "Billy the Kid), a atriz revelada pela personagem da rapariga transexual Jules Vaughn na produção da HBO "Euphoria" ficou com o papel de Tigris Snow, prima e a pessoa mais próxima de Coriolanus Snow, o futuro presidente ditador de Panem.

Adaptação do livro que Suzanne Collins publicou em 2020 (em Portugal lançado pela Editorial Presença), a história decorre 64 anos antes de "Os Jogos da Fome", acompanhando a juventude Coriolanus Snow (papel popularizado por Donald Sutherland nos filmes anteriores).

Herdeiro de uma poderosa família tradicional que está a viver tempos difíceis, o muito ambicioso Snow (Tom Blyth) vê que o seu futuro passar pelos Jogos, usando o seu carisma e instinto político para vencer os seus colegas na luta por um tributo vencedor. As probabilidades parecem estar contra si quando é escolhido para ser o mentor de Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), uma jovem do empobrecido Distrito 12, mas a oportunidade surge quando ela chama a atenção de Panem ao cantar desafiadoramente durante o Festival das Colheitas. No fim, a união de ambos pela sobrevivência irá revelar quem é o pássaro e a serpente.

Realizado por Francis Lawrence (que dirigiu Jennifer Lawrence nos filmes "Hunger Games: Em Chamas" e "A Revolta: Partes 1 e 2"), o próximo capítulo da saga chegará aos cinemas a 17 de novembro de 2023.