Os próximos filmes "Avatar" vão chegar ainda mais tarde aos cinemas.

O novo adiamento da saga de James Cameron faz parte de uma grande alteração anunciada na terça-feira das datas de estreia dos próximos lançamentos nas salas de cinema por parte do estúdio The Walt Disney Co.

Assim sendo, "Avatar 3" passou de 20 de dezembro de 2024 para 19 de dezembro de 2025.

Já os próximos filmes foram adiados três anos: "Avatar 4" passou de 18 de dezembro de 2026 para 21 de dezembro de 2029, enquanto "Avatar 5" adiou de 22 de dezembro de 2028 para 19 de dezembro de 2031.

A cumprir-se este plano, James Cameron terá 77 anos quando o último filme estrear nos cinemas e a saga terá 22, já que o primeiro "Avatar" foi lançado a 18 de dezembro de 2009.

A Disney não indicou qualquer razão para as alterações das suas estreias, mas a comunicação social norte-americana nota o contexto em que está a ocorrer: uma greve dos argumentistas de Hollywood que perturba vários projetos e o plano da empresa para aumentar os lucros através de profundos cortes nas despesas.

O presidente executivo da Disney, Bob Iger, estabeleceu uma meta de cortar 5,5 mil milhões de dólares por ano, incluindo três mil milhões em conteúdos não desportivos, o que é permitido com o adiamento de vários projetos dispendiosos, como os filmes de Cameron.

Em janeiro deste ano, o cineasta colocou fim a um tabu, confirmando que todas as sequelas de "Avatar" que planeou e já estão escritas iriam mesmo avançar.

Durante alguns anos e principalmente nos meses que antecederam a estreia de "Avatar: O Caminho da Água", o realizador avisou que os resultados de bilheteira iriam determinar se avançava com "Avatar 4" e "Avatar 5"; se não fosse um sucesso comercial, o terceiro filme, praticamente concluído, seria a conclusão da saga de Pandora.

"Sei o que vou fazer nos próximos seis ou sete anos. O que importa é que vamos ficar bem. Tenho a certeza de que teremos uma discussão em breve com o pessoal da Disney sobre o plano para avançar com 'Avatar 3', que já está gravado - já captámos e filmámos o filme todo, portanto estamos na pós-produção prolongada para fazer toda aquela magia do CGI [efeitos especiais]. E depois 'Avatar 4 e 5' estão ambos escritos. Até temos uma parte do 4 filmada. Neste momento, começámos uma franquia. Começámos uma saga que agora se pode desenrolar ao longo de vários filmes", esclareceu durante uma entrevista gravada para o programa "Who’s Talking to Chris Wallace?"

"Avatar: O Caminho da Água" arrecadou 2.32 mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais e é o terceiro maior sucesso de sempre, desde que as receitas dos filmes passados não sejam actualizadas com o impacto da inflação.