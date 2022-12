Estão a consolidar-se as tendências na temporada de prémios que culminará na entrega dos Óscares a 12 de março.

Esta sexta-feira, foram conhecidos os melhores de 2022 de filmes e séries da prestigiada organização American Film Institute (AFI), escolhidos por júris formados por cineastas, atores, académicos, bolseiros, jornalistas e críticos.

Há boas notícias para os que apelam à presença de mais "blockbusters" na corrida para atrair audiências para as cerimónia: "Avatar: O Caminho da Água" (estreia a 15 de dezembro) e "Top Gun: Maverick" (estreou em maio) surgem nas escolhas do AFI, tal como já tinha acontecido na quinta-feira na lista da National Board of Review, a mais antiga organização norte-americana a distribuir prémios anuais de cinema.

Todos apresentados por ordem alfabética, os outros escolhidos foram "Ela Disse" (estreou a 17 de novembro), "Elvis" (estreou em junho), "Os Fabelmans" (22 de dezembro), "Nope" (estreou em agosto), "A Mulher Rei" (estreado em outubro), "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" (estreado em abril) e "A Voz das Mulheres" (9 de março de 2023).

Para "The Banshees of Inisherin" (ainda sem data e Portugal), outro grande favorito na temporada e que falhou o critério de ter financiamento largamente norte-americano, foi reservado um "prémio especial".

Estas foram más notícias as do AFI para as plataformas de streaming, completamente excluídas (como "Emancipação", com Will Smith), e títulos como "Black Panther: Wakanda Para Sempre", "Babylon", "Ossos e Tudo", "O Filho", "Império da Luz", "Aftersun" ou "RRR", um épico indiano que se tem destacado na temporada: a lista do AFI costuma refletir posteriormente a corrida aos Óscares, com oito dos dez escolhidos no ano passado a serem nomeados para Melhor Filme, assim como "Belfast", distinguido com o prémio especial, só falhando a entrada do japonês "Drive My Car".

Alem disso, desde que passou a escolher os melhores em 2000, apenas "The Departed" (2006) e "Quem Quer Ser Bilionário" (2008) foram eleitos Melhor Filme sem estarem de alguma forma nas listas do AFI.

"The White Lotus"

Nas séries de TV, nove das dez escolhas vieram das plataformas de streaming ou canais por cabo.

Como é tradição, o júri do AFI escolheu várias que estão no primeiro ano de produção: "The Bear" (FX), "Mo" (a única da Netflix), "Pachinko" e "Severance" (Apple TV+) e "Somebody Somewhere" (HBO).

Na lista está a sexta e última temporada de "Better Call Saul" (AMC) e as restantes estão na segunda temporada: "Abbott Elementary" (ABC, o único canal tradicional de TV), "Hacks" (HBO Max), "Reservation Dogs" (FX) e "The White Lotus" (HBO).