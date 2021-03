Eis uma "estreia" inesperada nos cinemas, mas com o potencial de alterar outra vez os livros de recordes.

"Avatar" (2009) vai regressar aos cinemas, mas apenas na China: as autoridades aprovaram o plano para um grande lançamento já a partir de sexta-feira (12), tanto em 3D como Imax 3D.

O plano não é uma completa surpresa: "Avatar" estava na lista de filmes pedidos pela China aos estúdios de Hollywood em março de 2020 para ajudar a reabertura dos cinemas após a pandemia, antes do plano ser suspenso quando aumentaram os números de infeções no país.

O plano pode ser suficiente para ameaçar a liderança de "Vingadores: Endgame" (2019) como o filme mais rentável nas bilheteiras a nível mundial, com 2,797 mil milhões de dólares: os dois filmes estão separados apenas por 7,4 milhões de dólares.

O filme de James Cameron teve a liderança entre 2010 e julho de 2019.

Estes recordes são contabilizados com valores correntes, sem ter em conta as receitas de filmes que precisariam de ser ajustados à inflação ou a alteração do preço dos bilhetes, para que fossem usados num ranking atual. Desse ponto de vista, o campeão continua a ser "E Tudo o Vento Levou": se as receitas forem atualizadas com a inflação, o mítico filme de 1939 chega aos 3,703 mil milhões.

"Avatar" ocupa um lugar muito especial para uma geração de espectadores de cinema chineses: pertenceu à primeira vaga de "blockbusters" de Hollywood a chegar quando o mercado de cinema começava a crescer e foi o maior fenómeno de todos.

Foram precisos quatro anos e a construção de milhares de cinemas para o seu recorde de bilheteira na China ser batido por "Journey to the West", de Stephen Chow.

Muitos apostavam que o recorde de "Vingadores: Endgame" poderia cair se James Cameron insistisse num relançamento de Avatar" para cerrar fileiras entre os fãs para as sequelas, a primeira das quais está agora prevista para dezembro de 2022.

Seja como for, uma mensagem de vídeo do próprio realizador lançada esta quarta-feira (10) nas redes sociais chineses a agradecer aos fãs mostra o seu empenho no relançamento que chegou mais cedo do que se esperava.