Os prémios BAFTA no domingo à noite (2) em Londres tiveram um grande momento e não foi a vitória arrasadora de "1917": o que mais se fala é da apresentação de Rebel Wilson.

Em pouco mais de três minutos, a comediante australiana gozou com as controvérsias da família real (com os príncipes William e Kate na sala), a falta de nomeações para mulheres na categoria de Melhor Realização, o seu filme "Cats" e até o Coronavírus.

Os relatos coincidem: ao contrário do que acontece no seu popular "talk-show", a prestação de Graham Norton como anfitrião desiludiu, como se viu pelos rostos fechados de Al Pacino, Joaquin Phoenix e Quentin Tarantino após piadas falhadas sobre "O Irlandês", "Joker" e "Era Uma Vez em... Hollywood" (está disponível no YouTube).

Transmitida em diferido, a emissão da BBC captou vários momentos do público com ar aborrecido.

Um dos raros momentos de boa disposição aconteceu com o discurso de Brad Pitt, lido por Margot Robbie, que gozou com o Brexit ("Olá, Grã-Bretanha, ouvi dizer que recentemente ficaram solteiros, bem-vindos ao clube. Desejo-vos o melhor com o acordo de divórcio") e anunciou que ia chamar "Harry" ao seu prémio e "estava entusiasmado por o levar com ele para os EUA".