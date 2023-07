O fim de semana cinematográfico "Barbenheimer" também atingiu em cheio os espectadores portugueses e foi decisivo para encher os cinemas como não se via desde abril de 2017.

"Barbie", a comédia de Greta Gerwig com Margot Robbie e Ryan Gosling sobre a boneca icónica da Mattel pronta para pintar o mundo de rosa, foi o mais visto nas salas nacionais, com 189.709 espectadores nos primeiros quatro dias de estreia, segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

É a 14.ª melhor estreia de sempre nos registos do ICA desde 2004, um ranking que é liderado por "Vingadores: Endgame", que levou 257.079 às salas entre 25 e 28 de abril de 2019.

O 'biopic' sombrio "Oppenheimer" também teve uma grande estreia, com 80.939 espectadores, a melhor de sempre para um filme de Christopher Nolan depois de "O Cavaleiro das Trevas Renasce" (2012).

Há seis anos que os cinemas nacionais não recebiam uma enchente tão grande no "fim de semana" de quatro dias: o Top 10 das bilheteiras chegou aos 405.600 espectadores.

O tão esperado "Barbenheimer" estimulou centenas de milhares de pessoas a ver os dois filmes, organizando as suas próprias sessões duplas: o lançamento coincidente dos dois filmes totalmente diferentes, mas muito aguardados criou um fenómeno da cultura pop de baixo para cima que transcendeu o marketing individual de ambos.

No entanto, o fenómeno não bateu o recorde de duas outras estreias em Portugal, quando 246.149 espectadores foram aos cinemas ver "Velocidade Furiosa 8" e 81.642 assistiram a "The Boss Baby" entre 13 e 16 de abril de 2017.

Nesse fim de semana, o Top 10 também chegou aos 419.616 espectadores.

Ao contrário dos EUA e Canadá, onde o "Barbenheimer" deixou um enorme abismo entre os dois primeiros lugares de bilheteira e as restantes posições, outros três filmes destacaram-se em Portugal: "Missão: Impossível - Ajuste de Contas - Parte Um" levou mais 56.546 espectadores às salas, enquanto 45.301 foram ver a animação "Elemental" e 19.634 espreitaram "Indiana Jones e o Marcador do Destino".