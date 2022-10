O festival de cinema SONICA EKRANO cumpre este mês a segunda edição em vários espaços do Barreiro, no distrito de Setúbal, com uma seleção de 15 filmes sobre "músicas, músicos, sons e movimentos nas margens da massificação e da popularidade", revelou a organização.

O festival abrirá no dia 21 com a estreia do filme "Na corda bamba", um documentário de Luís Fernandes sobre os "mais diversos processos de experimentação sonora no Portugal contemporâneo".

Durante uma semana, até ao dia 29, o festival propõe, entre outros, os filmes "A punk daydream", de Jimmy Hendrickx e Kristian Van der Heyde, sobre uma comunidade punk muçulmana em Jacarta, "Anonymous Club", de Danny Cohen sobre a artista australiana Courtney Barnett, e "Sonosfera Telectu, de Vasco Bação, Ilda de Castro, Carlos Mendes e Vítor Rua.

As sessões vão decorrer no Fórum Barreiro, no cineclube local, na biblioteca municipal e no auditório municipal Augusto Cabrita.

O festival é uma iniciativa da associação cultural OUT.RA com a Câmara Municipal do Barreiro.