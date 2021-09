Ben Affleck e Matt Damon encontraram-se esta sexta-feira(10) em Veneza para apresentar o filme "O Último Duelo", de Ridley Scott, previsto para a véspera do encerramento de um festival marcado por produções "hollywoodianas" e um cinema social e político.

O espetacular "blockbuster", apresentado fora da competição e ambientado na França medieval, tem todos os elementos dos filmes do veterano cineasta de "Gladiador", "Blade Runner" e "Alien", com as suas armaduras impressionantes, cavalgadas emocionantes e uma história pouco convencional.

O festival de cinema mais antigo do mundo termina com uma boa dose de estrelas internacionais, incluindo Jennifer Lopez, atual namorada de Affleck, cuja chegada a Veneza na quinta-feira despertou muita expectativa.

Os fãs do casal 'Bennifer' aguardavam a sua chegada ao evento de gala, como fizeram há quase duas décadas, e o primeiro oficial desde que foi retomada a relação, apesar da distância em relação à passadeira vermelha por causa das medidas preventivas relacionadas com a COVID-19.

O casal do ano chegou num barco-táxi entre flashes e "paparazzi".

O lançamento do filme do britânico Scott, de 84 anos, confirma o festival de Veneza como a vitrine europeia das grandes produções americanas. É também o início da corrida para os cobiçados Óscares, como ocorreu com “Nomadland”, da chinesa radicada nos Estados Unidos Chloé Zhao, membro deste ano do júri.

O festival também apresentou paralelamente à mostra oficial “Dune”, uma superprodução cheia de efeitos especiais sobre o romance homónimo de ficção científica.

A mostra preservou a sua identidade, apresentando um cinema social, de autor, político, de denúncia, que reflete as contradições e os abusos do passado e do presente.

Cinema político e de denúncia

Captain Volkonogov Escaped

Dos 21 filmes que concorrem ao Leão de Ouro, destaca-se também o russo “Captain Volkonogov Escaped" [O capitão Volkonogov fugiu], dirigido por Natasha Merkulova e Aleksei Chupov. A obra aborda as purgas praticadas pela polícia política soviética em 1938.

A história do capitão que foge com uma lista que contém os nomes dos desaparecidos com a intenção de denunciar as suas execuções à família de cada um deles é uma parábola moderna.

“Este filme não é apenas sobre a Rússia, é uma declaração bastante universal porque estamos preocupados com o mundo inteiro e com o que está a acontecer com ele”, disse Merkulova à imprensa.

O devastador sistema capitalista, que explora impiedosamente tanto os seus trabalhadores quanto os seus executivos de sucesso, é a denúncia do francês Stéphane Brizé em "Another World" [Outro mundo], que encerra a competição pelo Leão de Ouro esta sexta-feira com um debate atual.

“Queria sair da dialética simplista que se resume ao facto de que os patrões são maus e os trabalhadores são bons”, advertiu Brizé, questionando todo um sistema.

Dividido entre os seus patrões que exigem resultados e os seus trabalhadores que exigem garantias, Philippe, interpretado por Vincent Lindon, encontra-se de facto diante de um abismo.

Os favoritos segundo a crítica

Pablo Larraín com Kristen Stewart

De acordo com os palpites da crítica internacional, compilados pelo Ciak, jornal do festival, além do filme russo, estão entre os favoritos ao prémio principal os filmes da neozelandesa Jane Campion e "Madres Paralelas" de Pedro Almodóvar, que, à sua maneira, aborda a questão dos desaparecidos durante a ditadura de Franco.

Por outro lado, todos os críticos concordaram com a magnífica atuação de Kristen Stewart no papel da Princesa Diana no filme "Spencer" do chileno Pablo Larraín, o que a torna a principal candidata ao prémio de Melhor Atriz.

O júri presidido pelo coreano Bong Joon-ho (o vencedor da Palma de Ouro de cannes e dos Óscares com "Parasitas") anunciará os vencedores da 78ª edição no sábado em cerimónia oficial no Palácio do Cinema.