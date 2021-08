O britânico Benedict Cumberbatch vai ser distinguido com o Prémio Tributo Ator do 46.º Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), que decorre em setembro naquela cidade do Canadá, anunciou hoje a organização do certame.

Num comunicado hoje divulgado, no qual anuncia a distinção de Benedict Cumberbatch com o Prémio Tributo Ator, o festival, codirigido pela programadora portuguesa Joana Vicente, salienta que o britânico “interpretou alguns dos personagens mais memoráveis exibidos no TIFF, como Alan Turing em ‘O Jogo da Imitação’ ou Julian Assange em ‘O Quinto Poder’”.

O festival recorda que o ator britânico, “além de ter sido nomeado aos Óscares, venceu um Emmy com o papel de Sherlock Holmes na série ‘Sherlock’, e um BAFTA pela minissérie ‘Patrick Melrose’”.

“E poderá ser visto brevemente na produção da Netflix ‘The power of the dog’, com realização de Jane Campion, e em ‘The electrical life of Louis Wain’, da Amazon Studios, que terão estreia no Canadá na 46.º edição do TIFF”, lê-se no comunicado.

Meryl Streep, Joaquin Phoenix, Kate Winslet e Anthony Hopkins estão entre os atores já distinguidos com o Prémio Tributo Ator do TIFF, cuja 46. edição decorre entre 9 e 18 de setembro.