Os Óscares conseguirem chegar a acordo com Beyoncé para participar na cerimónia, interpretando a canção nomeada "Be Alive", do filme "King Richard: Para Além do Jogo".

Especula-se que a artista pode fazer a atuação em direto por satélite dos campos de ténis em Compton (Califórnia), onde Venus e Serena Williams deram os primeiros passos, possivelmente a abrir a cerimónia, mas a Academia apenas divulgou a lista dos artistas.

Além de Beyoncé, estão oficialmente confirmados Billie Eilish e Finneas para “No Time To Die”, de "007: Sem Tempo Para Morrer"; Reba McEntire para “Somehow You Do”, do filme "Four Good Days"; e Sebastian Yatra com “Dos Oruguitas”, da animação "Encanto".

Há uma ausência: Van Morrison não irá interpretar "Down to Joy", do filme "Belfast".

Segundo uma outra declaração dos produtores Will Packer e Shayla Cowan, a razão é a agenda de digressões do artista.

Nos últimos anos, os produtores da cerimónia têm optado por excluir do alinhamento as canções quando os artistas originais não podem estar presentes.

Os Óscares são este domingo em Los Angeles (madrugada de segunda-feira em Portugal).