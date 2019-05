Com os cabelos desgrenhados e vestindo camisa laranja, Bill Murray, que interpreta um polícia no filme "Os Mortos Não Morrem", de Jim Jarmusch, divertiu os fotógrafos esta quarta-feira (15) com as suas poses divertidas no Festival de Cannes.

Reclinado como se fosse um modelo num ensaio sensual, o ator, de 68 anos, fez uma série de poses para os fotógrafos, que acabaram a aplaudir o comediante.

Durante a conferência de imprensa de apresentação do filme, ao lado dos companheiros de elenco Tilda Swinton, Chloë Sevigny e Selena Gomez, Murray também fez alguns dos comentários mais divertidos.