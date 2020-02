À falta de anfitrião, os produtores da 92ª cerimónia dos Óscares apostaram forte em momentos musicais.

Um dos aguardados com mais expectativa era a "atuação especial" de Billie Eilish, que acabou por ser no segmento "In Memoriam", que lembra as figuras que partiram durante o último ano, onde a grande vencedora dos últimos Grammys cantou uma versão de "Yesterday", dos Beatles.

Numa autocrítica em tons brutais, disse a Zale Lowe no New Music Daily, da Apple: "Estive doente durante toda a fase dos Óscares, essa atuação correu-me muito mal. Aquela porcaria foi um lixo."

Billie Eilish explicou ainda que aparecer nos Óscares foi "tão assustador" porque tinha de atuar para estrelas de cinema, um tipo de público diferente daquele a que está habituada nos concertos ou noutras cerimónias de prémios de música.

Recorde a atuação:

Curiosamente, a artista vai quase certamente voltar ao grande palco dos prémios de cinema pois é a autora com o irmão Finneas do tema oficial de "007: Sem Tempo para Morrer", a mais nova a fazê-lo na história da saga.

Os temas dos últimos dois filmes, "Skyfall", para "007: Skyfall" (2012) e "Writing's on the Wall", para "007 -Spectre" (2015), valeram estatuetas douradas a Adele e Sam Smith.

A primeira e muito elogiada atuação ao vivo do novo tema, com a participação de Hans Zimmer e Johnny Marr, foi nos Brit Awards.

Veja a atuação.