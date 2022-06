Os vencedores dos Óscares Billie Eilish e o irmão Finneas O’Connell ("007: Sem Tempo Para Morrer) e os melhores atores secundários Ariana DeBose "(West Side Story") e Troy Kotsur ("CODA") estão entre os 15 premiados convidados para se juntarem à Academia norte-americana de Artes e Ciências Cinematográficas.

A lista de 397 profissionais anunciada na terça-feira inclui 71 nomeados aos Óscares, incluindo Kodi Smit-McPhee e Jesse Plemons ("O Poder do Cão"), e atores que estiveram quase entraram na corrida deste ano, como Jamie Dornan e Caitriona Balfe ("Belfast"), e o realizador Reinaldo Marcus Green (“King Richard”).

Os realizadores Ryûsuke Hamaguchi (“Drive My Car”), Siân Heder (“CODA”), Jonas Poher Rasmussen (“Flee”) e Choyning Dorji (“Lunana: A Yak in the Classroom”) destacam-se por terem sido convidados por mais do que um ramo da Academia (Dorji, Hamaguchi e Heder pelos Argumentistas, Rasmussen pelos Documentários) e terão de escolher.

As decisões de seleção de membros baseiam-se nas qualificações profissionais, com representação, inclusão e equidade a permanecerem uma prioridade [do compromisso plurianual de maior diversidade] Abertura da Academia 2025.

A "classe" de 2022 é composta em 44% por mulheres, 37% por comunidades étnicas/raciais sub-representadas e 50% internacional, de 53 países para lá dos Estados Unidos”, adiantou a Academia em comunicado.

Do Brasil, surgem o ator Selton Mello, a produtora Sara Silveira e o realizador Emílio Domingos.

Não há portugueses na lista: a diretora de casting portuguesa Patrícia Vasconcelos foi convidada em 2021 e o produtor português Luís Urbano há dois anos, enquanto em 2018 foi vez da realizadora Regina Pessoa, o editor de som Nelson Ferreira e o ‘designer’ Luís Sequeira, ambos canadianos com raízes em Portugal.

Se todos aceitarem o convite, a Academia passa a ter 10665 membros, dos quais 9665 com direito a votar para os Óscares que terão lugar a 12 de março de 2023.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas define-se como uma "comunidade global de mais de 10 mil dos mais bem-sucedidos artistas, cineastas e executivos a trabalhar em cinema".