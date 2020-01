Após conquistar as quatro principais categorias ("Big Four") - Canção do Ano, Melhor Novo Artista, Álbum do Ano e Gravação do Ano - nos Grammy no domingo à noite, Billie Eilish está a caminho dos Óscares.

A artista de 18 anos vai fazer uma "atuação especial" na próxima cerimónia de entrega das estatuetas douradas, marcada para 9 de fevereiro.

A confirmação foi feita ao mesmo tempo pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e pela vencedora dos Grammy nas redes sociais, sem mais pormenores: a surpresa fica guardada para a grande noite.

A ligação de Billie Eilish ao cinema não se vai ficar pelos Óscares: a 14 de janeiro foi anunciado oficialmente que será a voz do tema principal de "007: Sem Tempo para Morrer", que chega aos cinemas portugueses a 8 de abril.

Será a artista mais jovem de sempre a gravar o tema para um filme da saga, que foi composto em parceria com o irmão, Finneas.

Antes de Billie Eilish, a Academia confirmou a presenta na cerimónia de Elton John, Randy Newman, Cynthia Erivo, Idina Menzel e Chrissy Metz, que vão representar as canções nomeadas para as estatuetas respetivamente de "Rocketman", "Toy Story 4", "Harriet", "Frozen II" e "Breakthrough".