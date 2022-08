O filme, com 31 minutos, é uma coprodução da ALD Produções e Setespinhas e acompanha os Vocalistas, “um dos mais populares grupos de cante alentejano”, formado por Bernardo Emídio, José Emídio e Ruben Lameira.

Rodado em plena pandemia de COVID-19, durante várias semanas de 2020, o documentário é centrado num período em que “a atividade artística [da formação] esteve reduzida a zero”, explicaram as produtoras, em comunicado enviado à agência Lusa.

Sem concertos, Os Vocalistas responderam à falta de trabalho pago com um projeto de recolha de músicas do cancioneiro tradicional da região.

“Da Vidigueira a Pias, da Cuba à aldeia do Rosário ou a Castro Verde, ‘Bissexto’ segue Bernardo Emídio, José Emídio e Ruben Lameira ao encontro de velhos cantadores, numa tentativa de ‘fintarem’ a crise que bateu forte no setor da cultura, ensaiarem novas modas e, sobretudo, fazerem o que melhor sabem: cantar”, resumiram as produtoras.

Segundo o realizador, Luís Godinho, este trabalho “documenta uma afirmação de resistência perante a pandemia e o silêncio” e demonstra “a obstinação destes três músicos, que se recusaram a cruzar os braços no momento mais difícil das suas carreiras”.

Neste “tempo de paragem em que o documentário foi gravado”, os músicos procuraram “novas fontes de inspiração” e foram “ao encontro de velhos amigos com quem partilham essa imensa aventura que é o cante alentejano”.

“Foi um tempo terrível em que todos os dias eram cancelados espetáculos e em que nos vimos numa situação muito difícil, com todo o nosso trabalho desmarcado”, lembrou o músico José Emídio, citado no comunicado.

Ao longo de 2020, quando o documentário foi filmado, Os Vocalistas publicaram todos os dias, na Internet, uma moda de cante alentejano.

“É uma peça única, pois, nunca ninguém tinha feito um cancioneiro digital. Como o ano teve 366 dias, chamámos-lhe 'Bissexto de Modas'. Daí o nome do filme”, sublinhou José Emídio, lamentando que os grupos de cante alentejano continuem a passar por “muitas dificuldades”, já que “ainda não houve uma retoma completa” dos concertos.

Este documentário, disponível em https://vimeo.com/706091189, é o terceiro filme sobre temáticas musicais da autoria de Luís Godinho.

Antes, assinou, os documentários “Chainho”, sobre os 50 anos de carreira do guitarrista António Chainho, e “Marfim”, uma viagem pelo património arquitetónico e cultural da cidade de Évora, conduzida pelo músico António Bexiga.

“Bissexto” conta com a participação especial do Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias”, do Grupo Coral Feminino “As Andorinhas do Rosário” e do Grupo Coral “Os Ganhões”, de Castro Verde.