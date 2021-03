Eis "uma mensagem de força global perturbadora e imparável do próprio homem de negro" a anunciar que "o equilíbrio de poderes no Universo DC está prestes a mudar".

Foi com "modéstia" tanto no tom como no local que Dwayne "The Rock" Johnson revelou quando vai entrar no mundo dos super-heróis, partilhando com os seus fãs um vídeo em que a sua voz e logotipo de "Black Adam" tomam conta dos ecrãs de Times Square em Nova Iorque para revelar a data de estreia nos cinemas a 29 de julho de 2022.

Em novembro de 2019, o ator tinha anunciado uma primeira data, 22 de dezembro de 2021, colocada em causa pela pandemia.

Dwayne Johnson será o anti-herói Black Adam, que começou por ser um vilão da DC Comics com os mesmos poderes do Super-Homem, mas já no século XXI foi reimaginado como um antiherói que tenta recuperar a sua reputação.

Ao seu lado estão Aldis Hodge (do filme "Uma Noite em Miami..,") como Hawkman, Noah Centineo (da saga da Netflix "A Todos os Rapazes") como Atom Smasher, Quintessa Swindell (da série da Netflix "Trinkets") como Cyclone, e Pierce Brosnan, o antigo James Bond, como Dr. Fate.

O projeto concretiza um sonho antigo de Dwayne Johnson, que está comprometido com a personagem no cinema desde 2008.

"Black Adam" é um "spinoff" de "Shazam!": a personagem não aparecia, mas era mencionada quando o Feiticeiro diz ter escolhido um "campeão" digno de receber os seus poderes há milhares de anos e que acabou por causar morte e destruição, acabando por libertar os Sete Pecados Mortais.

Na realização está o espanhol Jaume Collet-Serra, que já dirigiu outro filme de Dwayne Johnson, "Jungle Cruise - A Maldição nos Confins da Selva", que chega aos cinemas em julho.