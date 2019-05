"Daniel Craig será submetido a uma pequena cirurgia no tornozelo resultante de uma lesão sofrida durante as filmagens na Jamaica. A produção continuará enquanto Craig estiver em reabilitação durante duas semanas. O filme continua no caminho certo para a mesma data de estreia em abril de 2020."

Ou seja: como acontece normalmente em produção desta envergadura, a rodagem prossegue com cenas que não envolvem Craig e cumprirá o plano para estrear, no caso de Portugal, a 9 de abril.

O filme realizado por Cary Fukunaga vai arrancar com 007 de férias na Jamaica, a sua "casa espiritual" e Noruega, Itália e Inglaterra são outros locais das filmagens.

Apesar de ainda não ter título oficial, o 25º capítulo vai contar com os regressos ainda de Ralph Fiennes (M), Rory Kinnear (Tanner), Ben Whishaw (Q), Naomie Harris (Moneypenny), Léa Seydoux (Madeleine Swann) e Jeffrey Wright (Felix Leiter).

Nas novidades do elenco foram confirmados Rami Malek (vencedor do Óscar de Melhor Ator por encarnar Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody") como o principal vilão e ainda Ana De Armas, Dali Benssalah, Lashana Lynch, David Dencik e Billy Magnussen.