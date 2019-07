"Parece que a Grace estava à espera de ter um papel maior e encarou a sua breve participação como um insulto. Ela foi-se embora mais depressa do que demora a preparar um martini", disse uma fonte da produção ao The Sun.

Não se sabe em que termos seria a participação: May Day não sobreviveu aos acontecimentos de "007 - Alvo em Movimento", onde se distinguia como uma antagonista com uma força fora do comum que era o braço direito do vilão Zorin (Christopher Walken) até descobrir os seus verdadeiros propósitos, altura em que passava para o lado do 007.

Grace Jones é um dos aspetos elogiados de um filme que tem um nível de kitsch que o transformou num objeto de culto, mas é considerado um dos mais irregulares e anódinos da série, com Moore prestes a bater nos 60 anos e com várias plásticas, já pouco convincente nas cenas de ação e sedução.

No elenco de "Bond 25" continuam Rami Malek como o vilão de serviço, Ralph Fiennes (M), Rory Kinnear (Tanner), Ben Whishaw (Q), Naomie Harris (Moneypenny), Léa Seydoux (Madeleine Swann), além de Ana De Armas, Dali Benssalah, David Dencik e Billy Magnussen.

A estreia em Portugal foi marcada para 9 de abril de 2020.