O realizador Bong Joon-ho, que fez história nos Óscares com as vitórias do filme da Coreia do Sul "Parasitas", vai estar ocupado nos próximos anos com um projeto de animação, ainda sem título oficial.

Ele foi anunciado esta quinta-feira pelo estúdio da Coreia do Sul 4th Creative Party, que trabalhou com o cineasta nos efeitos visuais de "The Host - A Criatura" (2006), "Expresso do Amanhã" (2013) e "Okja" (2017).

Segundo a publicação ScreenDaily, a história anda à volta de um conflito entre criaturas subquáticas e humanos, e um peixe invertebrado que acredita sofrer de hérnia de disco.

Bong Joon-ho estará a trabalhar no projeto desde 2018 e terminou o argumento em janeiro: o anúncio de hoje destaca que Bong Joon-ho fará deste filme "o próximo projeto após o seu próximo".

Num podcast com o realizador Rian Johnson ("Os Últimos Jedi", "Knives Out") em fevereiro, o vencedor dos Óscares disse que estava a trabalhar em dois argumentos após "Parasitas" e tinha terminado um deles: o que era em coreano "passava-se em Seul e tem elementos únicos de terror e ação", enquanto o inglês seria "um drama baseado num acontecimento verídico de 2016).

Há um outro projeto que está a avançar em separado: uma minisérie original inspirada por "Parasitas" para a HBO.

"É no mesmo universo do filme, mas é uma história original que vive nesse mesmo mundo", confirmou o realizador Adam McKay durante uma entrevista no podcast da MTV Happy Sad Confused.

Em abril, o vencedor do Óscar de Argumento Adaptado de "A Queda de Wall Street" (2015) e realizador de "O Repórter: A Lenda de Ron Burgundy" (2004), "Filhos e Enteados" (2008) e "Vice" (2018), confirmou que a nova série está "a avançar a toda a velocidade".

"Acabámos de criar um grupo de argumentistas incrível. Basicamente, esbocei a série com o realizador Bong durante a quarentena, com ele a supervisionar", esclareceu.

Em janeiro de 2020, Bong Joon-ho confirmou que teve a ideia de criar uma série porque não conseguiu encaixar muitas das suas ideias nas duas horas de "Parasitas".

O objetivo, acrescentou, era criar "um filme de seis horas" em forma de minissérie com essas ideias e também expandir o universo pegando em elementos que foram sugeridos, mas não explicitamente explorados no filme.