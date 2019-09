Os analistas não têm dúvidas: Brad Pitt está a ter um grande ano na carreira graças às interpretações em "Era Uma Vez... em Hollywood", de Quentin Tarantino, e "Ad Astra", de James Grey.

Quando isso acontece, as conversas vão inevitavelmente parar aos Óscares, mas o ator não tenciona fazer campanha para as grandes "eleições" do mundo do cinema.

"Vou abster-me", revelou numa entrevista à revista Entertainment Weekly sobre a campanha para qualquer dos filmes na próxima temporada de prémios.

A avaliar pelas suas palavras, não é que o ator esteja a desdenhar o prémio mas pretende que as atenções se centrem exclusivamente nos filmes.