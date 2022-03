Após ter sido um perigoso duplo de cinema capaz de lutar com Bruce Lee, Brad Pitt vai enfrentar muitos assassinos de uma só vez: foi divulgado o trailer de "Bullet Train: Comboio Bala", o primeiro filme do ator desde que ganhou o Óscar com "Era Uma Vez em... Hollywood".

Com estreia nos cinemas portugueses prevista para 14 de julho, a história anda à volta um homem que regressa ao ativo para fazer um trabalho "simples": roubar uma mala num comboio de alta velocidade durante a viagem de Tóquio para Morioka.

O problema é que a bordo também estão os assassinos mais perigosos do mundo e as suas missões estão interligadas: a partir daí, as grandes questões serão quem é que sai vivo do comboio e o que estará à sua espera na última estação.

VEJA O TRAILER.



Adaptação de um romance japonês intitulado "Maria Beetle", de Kotaro Isaka, o elenco é impressionante: Joey King, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Aaron Taylor Johnson, Michael Shannon, Logan Lerman, Masi Oka e Andrew Koji. E a voz a dar as ordens é a de Sandra Bullock.

Se o tom entre a ação e a comédia negra e as imagens fazem recordar outros títulos populares nos géneros dos últimos anos, não é coincidência: o realizador é David Leitch, que foi co-realizador do primeiro "John Wich" e a seguir dirigiu "Deadpool 2", "Atomic Blonde - Agente Especial" e "Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw".

David Leitch também tem ainda uma ligação especial com Brad Pitt: foi o seu duplo em cinco filmes, numa relação que vem dos tempos de "Clube de Combate", de 1999.