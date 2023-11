Terminada a greve dos atores de Hollywood, Bradley Cooper começou a promover "Maestro", o filme sobre Leonard Bernstein para a Netflix onde é protagonista, realizador e argumentista.

Numa entrevista à CBS News, surgiram as primeiras declarações sobre a polémica por usar uma prótese no nariz para se aproximar do aspeto do famoso compositor judeu.

Após o lançamento do primeiro trailer durante o verão onde se destacava o nariz falso proeminente, Cooper foi acusado de alimentar estereótipos sobre judeus e de 'Jewface', em referência a uma prática antiga conhecida como "Blackface", na qual atores brancos escureciam o rosto para interpretar papéis de homens negros.

Além dos reparos por usar traços faciais exagerados, nas redes sociais também surgiram críticas por um papel judeu por uma pessoa não-judia.

Bradley Cooper como Leonard Bernstein

Finalmente disponível para falar, Cooper admitiu que pensou em não usar a prótese, mas "é tudo uma questão de equilíbrio, e... os meus lábios não são nada parecidos com os de Lenny, e o meu queixo. E portanto tínhamos isso e simplesmente não parecia certo".

E o ator admitiu que perdeu o controlo emocional quando falou ao telefone com um dos filhos de Leonard Bernstein depois da publicação de uma carta aberta em que defenderam a escolha de usar o nariz falso.

"Li e liguei para Alex para lhe agradecer... a recordo-me de ouvir a sua voz. E nem queria acreditar, mas libertou-se um dilúvio emocional e estava a chorar tanto que nem lhe consegui agradecer. E ele começou a chorar. Foi um momento incrível. E... às vezes, nem se perceber o que está acontecer... nem podia acreditar naquele gesto. Foi muito comovente para mim", recordou.

Foi a 16 de agosto que a família de Leonard Bernstein defendeu a polémica decisão usar a prótese nasal, afirmando estar "totalmente de acordo" com a decisão "de usar artifícios para aumentar a semelhança" com o seu pai.

"É verdade que Leonard Bernstein tinha um nariz bonito e proeminente", reagiram Jamie, Alexander e Nina Bernstein. "Também temos a certeza de que o nosso pai não teria problema com isso", acrescentaram.

Filho de imigrantes judeus ucranianos, Bernstein faleceu em 1990, mas continua a ser um dos compositores e maestros mais conhecidos de todos os tempos.

Ele regeu a Orquestra Filarmónica de Nova Iorque e é conhecido por compor "West Side Story", um dos grandes sucessos da Broadway.

Com "Maestro", Bradley Cooper, protagonista de filmes como "Assim Nasce Uma Estrela" ou a saga "A Ressaca", aborda a relação conturbada entre Bernstein e a sua esposa, Felicia Montealegre, interpretada por Carey Mulligan.

Nas redes sociais, os filhos de Bernstein também deram os parabéns a Cooper pelo seu "profundo empenho".

"Parte o nosso coração ver representações equivocadas ou mal entendidas sobre os seus esforços", acrescentaram.

"Maestro" será lançado na Netflix a 20 de dezembro, depois de uma curta passagem pelos cinemas para se qualificar para a temporada de prémios dos Óscares.

TRAILER.