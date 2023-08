A Netflix divulgou o primeiro "teaser trailer" de "Maestro", uma das suas maiores apostas na área de cinema em 2023.

No seu primeiro grande trabalho desde o trinfo com "Assim Nasce Uma Estrela" em 2018, o filme é realizado e protagonizado por Bradley Cooper, que também escreveu a meias o argumento com Josh Singer (vencedor do Óscar com "O Caso Spotlight") sobre a vida de Leonard Bernstein (1918-1990), o compositor e também provavelmente o maestro de orquestra mais proeminente nascido nos EUA.

A história percorre a sua complexa e conturbada relação com a atriz e ativista Felicia Montealegre (papel da britânica Carey Mulligan), que durou entre 1951 e a morte dela em 1978, enquanto mantinha escondida do grande público a homossexualidade e casos extra-conjugais com outros homens.

Mais conhecido como o compositor do musical da Broadway "West Side Story" apesar de ter escrito três sinfonias, Leonard Bernstein foi ainda diretor musical da Filarmónica de Nova Iorque de 1958 a 1969, período durante o qual se forjou uma fama invulgar em maestros de orquestra, com apresentações extremamente expressivas e periódicas aparições televisivas.

O filme tem a cooperação dos responsáveis pelo património artístico do compositor e dos três filhos do casal, e será lançado na Netflix a 20 de dezembro, depois de uma curta passagem pelos cinemas para se qualificar para a temporada de prémios dos Óscares.

Por agora, o trailer apenas está disponível legendado pela Netflix Brasil.