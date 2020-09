Bradley Cooper escolheu Carey Mulligan para ser a parceira no seu próximo filme como realizador.

"Fiquei impressionado com a Carey desde que a vi no palco, há muitos anos, e desde então não perdi uma apresentação dela. É uma honra trabalhar com um talento gigantesco, assim como uma pessoa tão gentil", justificou em comunicado.

Após o sucesso de "Assim Nasce Uma Estrela", o ator vai abordar a vida de Leonard Bernstein (1918-1990), compositor e também provavelmente o maestro de orquestra mais proeminente nascido nos Estados Unidos.

Será o próprio ator a interpretar o maestro e também co-escreveu o argumento da história, que percorre os 30 anos da complexa história de amor com Felicia Montealegre, o papel da atriz britânica de 35 anos, que foi nomeada para os Óscares por "Uma Outra Educação" (2009).

Anunciado em janeiro pela Netflix e com rodagem marcada para arrancar na primavera de 2021, o projeto recebeu entretanto um título oficial: "Maestro".

O filme tem a cooperação dos responsáveis pelo património artístico e dos três filhos do casal, que também apoiaram a escolha de Carey Mulligan para interpretar a sua mãe.

Leonard Bernstein foi diretor musical da Filarmónica de Nova Iorque de 1958 a 1969, período durante o qual se forjou uma fama invulgar em maestros de orquestra, com apresentações extremamente expressivas e periódicas aparições televisivas.

Continua a ser mais conhecido como o compositor do musical da Broadway "West Side Story", mas também escreveu três sinfonias.