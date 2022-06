A entrevista ao 'podcast' "Smartless" já está disponível há alguns dias, mas algumas revelações sinceras de Bradley Cooper tornaram-se entretanto virais.

Grande amigo dos atores Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes dos tempos em que ainda não era conhecido, Bradley Cooper admitiu que nunca se esquece de "qualquer coisa maldosa que alguém já disse" sobre ele e o seu trabalho: "Está catalogado, consigo dizer exatamente onde estava e se eles contestam a verbalização, a estrutura da frase, fico tipo, 'Não, meu, não foi isso que disseste'".

A título de exemplo, mas omitindo os nomes, falou sobre um realizador que gozou com a quantidade de vezes que foi nomeado aos Óscares e a condescendência de uma grande atriz de Hollywood.

O primeiro caso ocorreu há cerca de quatro anos, quando estava na corrida aos Óscares com "Assim Nasce Uma Estrela", num evento de uma grande agência de Hollywood e na companhia de uma atriz e grande amiga, quando um realizador ao seu lado lhes perguntou quantas nomeações já tinham.

Após ouvir as respostas, o comentário foi: "Que mundo é este em que tu tens sete nomeações e ela só tem três? O que está errado?".

No 'podcast', Cooper reconheceu que as sete nomeações da altura eram uma "loucura" (entretanto subiram para nove), mas recorda-se de ter ficado lívido: "Fiquei a pensar, 'Detesto a porra desta indústria'. Do género, 'Meu, porque és tão idiota? Do género, vai-te f****'".

O outro caso aconteceu no mesmo evento, quando estava a "levitar" com a primeira nomeação, na categoria de Melhor Ator por "Guia para Um Final Feliz" (2012), que perderia para Daniel Day-Lewis em "Lincoln": uma atriz que não conhecia, mas venerava (concretamente, uma "heroína"), aproximou-se para dar a sua aprovação e com um tom de grande condescendência lhe disse que tinha visto o seu filme e merecia... "a nomeação".

"Fiquei tipo, 'O quê? Desculpe, o quê?'. Depois, 10 ou 20 minutos depois – não estou a brincar – passei por ela quando ia à casa de banho e murmurou: 'A nomeação', ou seja, não ganhas, nunca vais ganhar. Recordo-me [de ter ficado a pensar], 'que raio de cidade é esta?' Conseguem imaginar dizer isto a alguém? É preciso estar muito marado para fazer isso", observou.