Aumenta a lista de países muçulmanos que não autorizam a exibição de "Buzz Lightyear", o primeiro filme do grande estúdio norte-americano que contém uma cena com um beijo entre duas pessoas do mesmo sexo.

Arábia Saudita, Bahrain, Egito, Kuwait, Omã, Qatar, Malásia e Indonésia juntaram-se à proibição do filme de animação anunciada pelos Emirados Árabes Unidos na segunda-feira.

O Estado do Golfo, que inclui o emirado de Dubai e tem um Ministério da Tolerância, é relativamente liberal em comparação com os vizinhos, mas mantém-se firme sobre diversas restrições no âmbito político e social.

"O filme de animação 'Buzz Lightyear', com estreia prevista para 16 de junho, não está autorizado a ser exibido em nenhum cinema dos Emirados Árabes Unidos, devido à violação das normas relacionadas ao conteúdo mediático em vigor no país", anunciou no Twitter o Escritório de Regulação dos Meios de Comunicação Social.

A censura é uma medida comum no mundo muçulmano, especialmente na conservadora região do Golfo. Os filmes que incluem cenas consideradas contra as tradições desses países costumam ser editados ou até proibidos.

O beijo lésbico voltou a entrar na animação da Pixar em março, pouco tempo depois da Disney e da sua liderança terem sido acusadas de vetar quase todos os conteúdos que mostram afeto entre personagens do mesmo sexo nos seus filmes e as fortes críticas à forma como o CEO Bob Chapek lidou com um polémico projeto de lei no estado da Florida considerado homofóbico,

Com estreia portuguesa esta semana, "Buzz Lightyear" conta a história de origem de Buzz Lightyear (com a voz de Chris Evans na versão original), o herói que inspirou um dos brinquedos mais famosos de "Toy Story", a mais amada saga da Pixar.

Uma das personagens femininas importantes chama-se Hawthorne (voz de Uzo Aduba, da série "Orange Is the New Black"), que tem uma relação com outra mulher.

Segundo a revista Variety, a existência dessa relação nunca foi colocada em causa no estúdio, mas um beijo lésbico tinha sido vetado pelos executivos da Disney e acabou por ser reintegrado no filme ainda na mesma semana em que uma carta interna da Pixar acusava a liderança da empresa de rejeitar quase todos os conteúdos que mostrem afeto entre personagens do mesmo sexo.

TRAILER DE "BUZZ LIGHTYEAR".