Apresentado em estreia mundial, em fevereiro, no Festival de Cinema de Berlim, o documentário filmado no Peru “retrata a história de uma jovem iludida e forçada a prostituir-se ‘até progressivamente perder quase todos os seus traços de identidade’”, pode ler-se no comunicado da organização do festival de Melgaço, que este ano atribuiu todos os prémios a mulheres.

“Ao decidirem fazer uso de técnicas ficcionais, as realizadoras permitiram ao espectador assistir à perpetração de um crime a partir de dentro e acompanhar o percurso de uma vítima que representa muitas outras. Simultaneamente, as realizadoras atrevem-se a esteticizar os corpos das vítimas, desafiando o voyeurismo do espectador”, realçou o júri, constituído por Alexandra Wesolowski, Iman Behrouzi, Maria Pinto Martin, Sandra Regina Nunes e Tiago Baptista.

A mesma coprodução belga e holandesa foi ainda distinguida com o prémio Dom Quixote, atribuído pela primeira vez em Melgaço, numa colaboração com a Federação Internacional de Cineclubes.