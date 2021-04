O DocLisboa - Festival Internacional de Cinema confirmou o regresso à Culturgest para o encerramento da sua 18ª edição.

Recorde-se que a programação desdobrou-se em módulos com sessões em sala e online desde outubro do ano passado, numa edição descrita como sendo de "resistência" por causa do impacto da pandemia.

Em comunicado, a organização anunciou a apresentação entre 5 e 10 de Maio de 15 filmes em sete sessões, com dez estreias mundiais de títulos portugueses, dos quais 6 serão primeiras obras.

Haverá ainda a oportunidade para assistir à primeira projeção internacional da cópia restaurada de "Grand Opera: An Historical Romance", de James Benning.

A sessão de encerramento ficará a cargo da cineasta alemã Ulrike Ottinger, com "Paris Calligrammes", cuja estreia mundial teve lugar no Festival de Berlim em 2020.

Durante o evento final será ainda anunciado o vencedor do Prémio Fernando Lopes, atribuído a uma primeira-obra portuguesa apresentada no festival, e reveladas novidades sobre a próxima edição, que terá lugar entre 21 e 31 de Outubro.

Maio será ainda o mês para a Mostra "Origens - Práticas e Tradições no Cinema", desenhada em colaboração com a Fundação Inatel, a ter lugar no Cinema Ideal.

A organização também prevê lançar o ciclo “O cinema para uma luta anti-racista”, programado pela SOS Racismo no contexto do Cinema de Urgência, em Julho no Padrão dos Descobrimentos.

A programação completa e atualizada ficará disponível em breve em doclisboa.org.