Tudo começou com um conto de Clive Barker, "The Forbidden", adaptado ao cinema em 1992 por Bernard Rose num "cult-movie" de terror com o título "Candyman". O protagonista que dá nome ao filme é um afro-americano barbaramente assassinado no século XIX que persiste até aos nossos dias como uma lenda urbana, reaparecendo quando alguém diz o seu nome cinco vezes em frente a um espelho para matar quem lhe apareça pela frente.

O assassino com o gancho na mão surgiu em mais dois filmes, de 1995 e 1999, e regressa agora ao cinema pela mão do produtor e co-argumentista Jordan Peele, celebrizado pelos filmes "Foge" e "Nós", que considera o Candyman "o santo padroeiro das lendas urbanas" e que quis que a historia desta figura afro-americana fosse contada por afro-americanos. A realizadora é Nia DaCosta, que já assinou o elogiado "thriller" "Little Woods" e vai dirigir "The Marvels", a sequela de "Captain Marvel - Capitão Marvel".

O filme é protagonizado por Yahya Abdul-Mateen II no papel de um pintor obcecado com a lenda do Candyman, e o elenco integra ainda Teyonah Parris, Colman Domingo e Nathan Stewart-Jarrett, além de três intérpretes recuperados do primeiro filme, Virgnia Madsen, Vanessa Estelle Williams e principalmente Tony Todd, o Candyman original.