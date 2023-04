O Festival de Cinema de Cannes anunciou na quarta-feira o seu filme de encerramento - "Elemental", uma animação da Pixar - e apresentou o cartaz da sua 76ª edição, com a imagem da celebrada atriz francesa Catherine Deneuve.

O cartaz a preto e branco do grande evento mundial do cinema na Côte d'Azur, que este ano será realizado entre 16 e 27 de maio, mostra Deneuve perto da praia de Sain-Tropez, durante as filmagens de "La Chamade" ("A Chamada" em Portugal), de Alain Cavalier, lançado em 1968.

"Há 60 anos, a máxima estrela francesa nunca parou de filmar, de se reinventar, de experimentar, de se atrever em papéis fora de seu registo habitual ou [atuar em] filmes de estreia", destacaram os organizadores da mostra.

Deneuve tem uma longa história com Cannes. Foi vice-presidente do júri em 1994, ao lado de Clint Eastwood, e ganhou uma Palma de Ouro Honorária em 2005, três anos antes de ser agraciada com um prémio especial pelo conjunto da obra.

O filme de encerramento da mostra, "Elemental", fará a sua antestreia mundial em 27 de maio, fora da mostra competitiva, antes de estrear nos cinemas dos EUA em 16 de junho (e a 13 de julho em Portugal).

A história, do diretor Peter Sohn, aborda a amizade entre uma jovem "intrépida e espirituosa, de personalidade forte" e "um rapaz sentimental, divertido e de bom humor", na Cidade Elemental, onde fogo, água, terra e ar convivem.

Foi ainda revelado uma imagem específica do regresso "em estilo" da Pixar com as personagens do filme inserida no ambiente do festival.

A 76.ª edição de Cannes ainda deve anunciar a composição do júri, que será presidido pelo sueco Ruben Östlund, Palma de Ouro em 2022 com o filme "Triângulo da Tristeza", um prémio que já ganhara cinco anos antes com "O Quadrado".