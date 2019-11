Catherine Deneuve, 76 anos, "sofreu um acidente vascular cerebral ligeiro e, portanto, reversível", divulgou esta quarta-feira (6) um comunicado da família enviado pela sua agente Claire Blondel à agência AFP.

"Felizmente, ela não tem défice motor e, é evidente, deve descansar", diz a mesma fonte.

A estrela está hospitalizada em Paris, acrescentou a família, sem dar mais detalhes.

A imprensa francesa diz que se tratou de um acidente isquémico transitório, um acidente vascular cerebral de menor gravidade.

A lenda do cinema foi internada de urgência num hospital em Paris após sentir-se mal durante a noite, avançou o Le Parisien.

A sua saúde "inspira cuidados" e irão realizar-se "exames aprofundados", acrescentava o jornal.

Deneuve, ícone do cinema francês desde que Luis Buñuel a revelou em 1967 em "Bela de Dia", continua com inúmeros projetos após 60 anos de carreira e cerca de 130 filmes na carreira.

A atriz, com 76 anos completados a 22 de outubro, mantém um ritmo imparável no cinema: além da estreia de "Fête de famille" nas salas francesas a 4 de setembro, surgiu ainda este ano nos filmes "L'Adieu à la nuit", de André Téchiné, e "La Dernière folie de Claire Darling", de Julie Bertucelli, inéditos em Portugal, além de "La Vérité", do japonês Hirokazu Kore-Eda, que teve antestreia mundial no Festival de Veneza.

Nos últimos meses, estreou quatro filmes. Atualmente estava na rodagem fora de Paris de "De son vivant", de Emmanuelle Bercot.

Catherine Deneuve tem uma longa e icónica carreira com papéis em clássicos como «A Bela de Dia» (1967), de Luis Buñuel, e «Repulsa» (1965), de Roman Polanski.

Obteve o seu primeiro César, o principal prémio de cinema francês, em 1980 com «O Último Metro», de François Truffaut, e foi nomeada para um Óscar pelo seu papel em «Indochina» (1992), de Regis Wargnier.