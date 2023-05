Foi divulgado trailer do filme "Gran Turismo", um dos títulos de destaque para a temporada de verão dos cinemas.

O que poderia ser apenas a adaptação ao cinema do célebre simulador de corridas automóveis criado em 1997 que muitos consideram ser a melhor série de sempre da PlayStation tem um "twist": conta a história verídica de Jann Mardenborough e da concretização do sonho impossível de um jogador adolescente cujo talento revelado na consola levou-o à vitória em competições a sério da Nissan até se tornar um verdadeiro piloto profissional.

No papel principal do adolescente surge Archie Madekwe (conhecido pela série da Apple TV+ "See", ao lado de Jason Momoa), acompanhado de David Harbour (o xerife de "Stranger Things" e o "Red Guardian" de "Viúva Negra"), como o piloto reformado que lhe ensinará as práticas da condução.

Ainda com Orlando Bloom e Darren Barnet (uma das revelações da série da Netflix "Eu Nunca..." e do filme "Love Hard"), o filme tem um argumento de Jason Hall ("American Sniper") e Zach Baylin ("King Richard") e é realizado por Neill Blomkamp, conhecido pelos filmes "Distrito 9" (2009), "Elysium" (2013) e "Chappie" (2015).

A estreia nos cinemas portugueses está marcada para 10 de agosto.

TRAILER LEGENDADO.