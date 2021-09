A nova presidente da Centro Portugal Film Comission (CPFC) apelou hoje à “união de esforços” entre parceiros públicos e privados, para “vencer a concorrência na atração de produções internacionais” para a Região Centro.

Eleita por unanimidade na assembleia geral, realizada esta quarta-feira, em Leiria, para liderar a estrutura criada para atrair produções de cinema e audiovisuais para a Região Centro, Adriana Rodrigues considera ser “fundamental uma união de esforços” e “o estabelecimento de fortes redes colaborativas com os agentes públicos e privados da região” para captar projetos cinematográficos internacionais.

Com mandato até 2025, a nova presidente da CPFC sucede a Bruno Manique e, acrescenta em comunicado divulgado pela comissão, deseja “um trabalho próximo com a Portugal Film Commission” e a “estreita parceria com outras ‘film commissions’, em território nacional e internacional”.

A direção eleita promete “empenhar-se na construção de um plano estratégico e de atividades para cumprir neste mandato”, a apresentar em breve.

O presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, sublinha na mesma nota que a renovação operada nos órgãos sociais da CPFC “é um sinal de vitalidade” do organismo.

“Acredito que os municípios e o destino sairão enriquecidos com esta nova equipa, que irá assegurar esforços para atrair novas produções para a região”, frisa Pedro Machado, que lidera a assembleia geral da única lista presente a eleições.

A CPFC é uma organização sem fins lucrativos criada em 2016 para promover condições que tornem a Região Centro um destino preferencial a nível mundial para produções cinematográficas, apoiando filmes que contribuam com “benefícios relevantes e significativos para os vários municípios” do território, frisa a instituição.