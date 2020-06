A cerimónia dos Globos de Ouro de 2021 será muito mais tarde do que é habitual: 28 de fevereiro.

A Associação de Imprensa Estrangeira não tinha anteriormente anunciado a data, mas aquele que costuma ser o primeiro evento da temporada de prémios de dimensão nacional nos EUA (e transmissão televisiva) a contar com o glamour das estrelas costuma realizar-se nas duas primeiras semanas de janeiro.

A nova data dos Globos corresponde à que estava reservada à grande noite dos Óscares, há uma semana oficialmente adiada para 25 de abril por causa dos efeitos profundos da COVID-19 na indústria cinematográfica.

A pandemia forçou o encerramento dos cinemas, a suspensão de rodagens e trabalho de pós-produção de filmes que deviam estar prontos até ao fim do ano, e o cancelamento ou passagem a virtual de festivais que são grandes rampas de lançamento para possíveis candidatos às estatuetas.

Num esperado efeito dominó, outros prémios adiaram as suas cerimónias após os Óscares, como os BAFTA (os "Óscares Britânicos"), para 11 de abril, e os Independent Spirit Awards, para 24 de abril.

A marcação dos Globos para 28 de fevereiro significa que as escolhas dos cerca de 85 membros da Associação de Imprena Estrangeira de Hollywood podem influenciar a votação dos mais de 8500 membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para as estatuetas douradas: a votação para as nomeações decorrerá entre 5 e 10 de março e estas serão anunciadas cinco dias mais tarde.

Mantendo-se o planeamento original, os Globos terão as atrizes e comediantes Tina Fey e Amy Poehler como anfitriãs.

Segundo a imprensa especializada, a organização mantém também a intenção de fazer uma cerimónia ao vivo e não virtual, o que será de logística complicada no congestionado salão do Hotel Beverly Hilton, que junta estrelas de cinema e televisão.