A 12.ª edição dos prémios de cinema português Sophia está marcada para 21 de maio no Estoril, no distrito de Lisboa, revelou hoje a Academia Portuguesa de Cinema.

Esta academia também agendou a atribuição dos prémios Sophia Estudante, de 2 a 5 de março em Albufeira, no distrito de Faro.

As duas iniciativas pretendem redobrar atenções para o papel dos argumentistas e para a área da escrita para audiovisual, com o tema "O ano de todas as histórias", refere a academia.

Os nomeados dos prémios Sophia serão anunciados em abril.

Os Prémios Sophia foram criados pela Academia Portuguesa de Cinema em 2012 para "reconhecer o melhor da produção cinematográfica nacional".

Entre os premiados de 2022 estiveram "O último banho", de David Bonneville, eleito o melhor filme, e "A metamorfose dos pássaros", que valeu a Catarina Vasconcelos o Sophia de melhor realização.