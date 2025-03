“Grand Tour” lidera as nomeações à 14.ª edição dos Prémios Sophia, os "Óscares Portugueses".

Os nomeados foram anunciados esta sexta-feira à tarde pela Academia Portuguesa de Cinema, numa apresentação no cinema Fernando Lopes, em Lisboa, pelos atores Rúben Simões e Francisca Salgado, com transmissão em streaming através do site oficial da Academia e no YouTube.

Os prémios, criados em 2012, distinguem 23 categorias e os filmes, séries e telefilmes estreados anualmente em Portugal.

O filme de Miguel Gomes, prémio de Melhor Realização no Festival de Cannes em maio de 2024 e o que não conseguiu concretizar a candidatura portuguesa à nomeação para Melhor Filme Internacional nos Óscares deste ano, recebeu 11 nomeações para os prémios do cinema português, mais uma do que “Revolução (Sem) Sangue”, de Rui Pedro Rosa, e “O Pior Homem de Londres”, de Rodrigo Areias, tendo este último falhado a entrada para o Sophia de Melhor Filme, onde surgem "A Flor do Buriti", de João Salaviza e Renée Nader Messora (seis nomeações) e "O Teu Rosto Será o Último", de Luís Filipe Rocha (cinco nomeações).

Os realizadores de "A Flor do Buriti", "Grand Tour" e “O Pior Homem de Londres” foram nomeados na respetiva categoria, juntado-se-lhes Paulo Abreu por "UBU".

Na categoria de Melhor Atriz Principal estão nomeadas Anabela Moreira ("A Semente do Mal"), Crista Alfaiate ("Grand Tour"), Rita Cabaço ("O Vento Assobiando nas Gruas") e Sandra Faleiro ("Estamos no Ar").

Já na categoria de Melhor Ator Principal competem Albano Jerónimo ("O Pior Homem de Londres"), Gonçalo Waddington ("Grand Tour"), João Pedro Vaz ("Os Papéis do Inglês") e Rafael Morais ("Um Café e um Par de Sapatos Novos").

Ainda nas categorias de interpretação, ao prémio de Melhor Atriz Secundária estão nomeadas Carolina Amaral ("Os Papéis do Inglês"), Helena Caldeira e Patrícia André ("Revolução (Sem) Sangue") e Teresa Madruga ("O Teu Rosto Será o Último2), e ao de Melhor Ator Secundário Cláudio da Silva ("Grand Tour"), João Arrais ("Revolução (Sem) Sangue"), João Pedro Vaz ("O Bêbado") e Nuno Nunes ("O Teu Rosto Será o Último").

Na categoria de Melhor Documentário em Longa-Metragem surgem "Onde está o Pessoa?", de Leonor Areal, "Por ti, Portugal, eu juro!", de Sofia da Palma Rodrigues e Diogo Cardoso, "Verdade ou Consequência?", de Sofia Marques, e "Via Norte", de Paulo Carneiro.

Para o Sophia de Melhor Série/Telefilme foram nomeados "Irreversível", de Bruno Gascon, "Matilha", de João Maia, "O Americano", de Ivo M. Ferreira, e "Sempre", de Manuel Pureza, todas para a RTP.

Durante a sessão de sexta-feira, a Academia também anunciou os prémios de Melhor Filme Europeu (“Zona de Interesse, de Jonathan Glazer); Melhor Trailer (“A Semente do Mal”, autoria de Margarida Lucas); Melhor Cartaz (“A Flor do Buriti”, de Pedro Nora); e o Prémio Arte&Técnica (ABC Cine-Clube de Lisboa e CineClube do Porto).

Foi ainda entregue o Prémio Bárbara Virgínia 2024 à realizadora portuguesa Monique Rutler.

Paulo Branco

O Prémio Carreira de 2025 será entregue a Paulo Branco, que produziu mais de 300 filmes e trabalhou com muitos realizadores importantes do mundo, com a Academia a destacar que é "uma das personalidades mais reconhecidas internacionalmente no mundo da produção, distribuição e exibição independente e é hoje parte incontornável da história do cinema europeu das últimas décadas".

A lista completa de nomeados aos Prémios Sophia 2025 pode ser consultada em www.academiadecinema.pt.

A 14.ª cerimónia de entrega dos prémios Sophia, que acontecerá sob o tema “Cinema é Paixão”, está marcada para 27 de abril no Casino Estoril, em Cascais, com transmissão em direito na RTP2.