Matthew McConaughey de regresso ao universo cinematográfico dos "strippers" masculinos, dez anos após o sucesso de "Magic Mike"?

O vencedor de um Óscar não se fez de rogado quando lhe perguntaram se estava interessado em voltar a ser Dallas, o dono do clube de strip-tease e mentor de Mike Lane, no terceiro filme que está em preparação, "Magic Mike’s Last Dance" ["A última dança de Magic Mike", em tradução literal"].

"Channing Tatum, liga-me meu. Não me deste notícias", respondeu o ator através da revista Variety.

"Não sei. Teria de ler [o argumento] primeiro. Foi muito divertido fazer o primeiro", acrescentou.

Matthew McConaughey não entrou na sequela de 2015, "Magic Mike XXL" e as razões nunca foram oficialmente conhecidas: as especulações dividem-se entre o estúdio ter desistido após o salário ter disparado com o Óscar ganho com "O Clube de Dallas" (2013) e a vontade do próprio ator em não "estragar" o impacto que teve com a personagem.

Há pouco menos de duas semanas, Channing Tatum foi vago sobre um possível regresso ao Entertainment Tonight: "Não sabia [quando escrevi o argumento] se o Matthew iria querer fazer, ele gosta tanto do que fez no primeiro filme. Ele estava tipo, 'Não quero estragar isso".

"Não estou a dizer nada sobre a minha interpretação ou dos outros. Ele era a estrela, ele era o filme, foi especial", reforçou.

Anunciado em novembro do ano passado e com rodagem prevista para arrancar em março em Londres e Itália, "Magic Mike’s Last Dance" junta o trio artístico responsável pelo sucesso do primeiro filme em 2012: Channing Tatum como ator (e influente produtor e argumentista não-creditado), o realizador Steven Soderbergh e o argumentista Reid Carolin.

Ainda sem data de lançamento, o filme será para a plataforma de streaming HBO Max e não para os cinemas.

A ideia partiu do impacto de "Magic Mike Live", um espetáculo ao vivo que recriava a experiência dos filmes, lançado em Las Vegas e que rapidamente se estendeu por Londres, Berlim e a Austrália.

No comunicado oficial, Steven Soderbergh destacou que foi a expansão que confirmou que ainda existia uma grande popularidade com o mundo de "Magic Mike".

"Assim que vi o que o Channing, Reid e a equipa coreográfica de ‘Magic Mike’ fizeram com o espetáculo ao vivo, disse que tínhamos que fazer outro filme. O sonho de Mike Lane de ligar as pessoas através da dança deve ser concretizado", destacou.