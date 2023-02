Há um novo campeão nas bilheteiras: com 14,2 milhões de dólares "Batem à Porta" é o novo filme em primeiro lugar nos cinemas dos EUA, colocando fim a sete semanas de domínio de "Avatar: O Caminho da Água".

No entanto, é uma fraca consolação para o realizador M. Night Shyamalan: o "thriller" psicológico, também já disponível nos cinemas portugueses, é a pior estreia comercial da sua carreira, perdendo mesmo para os 17 milhões de "Old", lançado em plena pandemia durante 2021, enquanto tanto ""Fragmentado" (2016) como "Glass" (2019) arrancaram com 40 milhões.

Financiando ele próprio o filme para manter a liberdade artística, o realizador regressou a um de seus temas favoritos (a história de uma família isolada numa cabana na floresta que vê quatro estranhos chegarem a dizer que o fim do mundo está próximo e a única maneira de evitá-lo é sacrificando um deles), que junta no elenco Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird e Rupert Grint.

TRAILER.



Em segundo lugar nos cinemas ficou "80 for Brady", uma comédia baseada numa história verídica que junta Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno e Sally Field como um grupo de amigas determinadas em conhecer o ' quarterback' dos New England Patriots Tom Brady, que também participa e foi o produtor.

Ainda sem estreia prevista em Portugal, o filme arrecadou 12,5 milhões de dólares graças a uma estratégia que se tornou um sucesso: para apelar a um público com mais idade, principalmente o feminino, que tem estado relutante em regressar aos cinemas após a pandemia, o estúdio e muitos exibidores nos EUA, incluindo os principais, fizeram uma parceria para colocar os preços dos bilhetes para todas as sessões como se fossem para matinés.

Para o terceiro lugar nas bilheteiras americanas desceu "Avatar: O Caminho da Água", que arrecadou 10,8 milhões ao entrar na oitava semana nos cinemas.

Já com 2,174 mil milhões a nível global, o filme de James Cameron deve aproximar-se nos próximos dias os 2,194 de "Titanic" (1997), do mesmo realizador, o terceiro mais rentável de todos os tempos nas bilheteiras (sem atualizar receitas com a inflação).

Mas há um pormenor que vai baralhar as contas: uma versão em 3D de "Titanic" regressa esta semana aos cinemas para festejar os 25 anos da estreia.