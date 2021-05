Algumas horas antes do dia em que festeja o 75.º aniversário, Cher anunciou nas redes sociais que está em preparação um "biopic" sobre a sua vida.

O projeto está no estúdio Universal e será produzido pela artista com Judy Craymer e Gary Goetzman, a equipa dos filmes "Mamma Mia!".

Cher, claro, entrou no segundo filme, "Mamma Mia! Here We Go Again", em 2018.

O argumento será escrito pelo "amigo de anos" Eric Roth, um dos talentos mais respeitados em Hollywood: como recorda a própria Cher, tem no currículo "Forrest Gump" (que lhe valeu o Óscar), a versão de Bradley Cooper de "Assim Nasce Uma Estrela" e "Sob Suspeita", o filme de 1987 com a artista.

Mais recentemente, são da sua autoria "Killers of the Flower Moon", o novo trabalho em rodagem de Martin Scorsese, e, em parceria, a nova versão de "Dune".

Cher, nascida Cherilyn Sarkisian, é para muitos a 'deusa da pop'. Muito mais que cantora, atriz, apresentadora e empresária, a norte-americana tornou-se um ícone e, ao longo das últimas décadas, tem influenciado e inspirado milhares de fãs por todo o mundo.

Com quase 60 anos de carreira, a artista já vendeu cerca de 150 milhões de discos e acumula dezenas de prémios. Nos anos 80, também se reinventou de forma espetacular como atriz dramática, ganhando um Óscar, três Globos de Ouro e um Emmy.

O filão dos filmes que juntam música e as vidas dos seus artistas começou com o grande impacto comercial de "Bohemian Rhapsody", sobre o vocalista dos Queen Freddie Mercury, papel que valeu um Óscar a Rami Malek.

Seguiu-se "Rocketman", que retratava a vida louca de Elton John, interpretado por Taron Egerton, e, embora ficcional, "Assim Nasce Uma Estrela", de e com Bradley Cooper e ainda Lady Gaga.

Esta semana, chegou aos cinemas portugueses "Estados Unidos vs. Billie Holiday", que valeu a Andra Day no papel da artista a nomeação para os Óscares.

"Stardust - O Início de uma Estrela", onde Johnny Flynn dá vida a David Bowie, chegará aos cinemas portugueses em julho, seguindo-se no mês seguinte "Respect", com a vencedora de um Óscar Jennifer Hudson a interpretar a "rainha do soul" Aretha Franklin.

Também já estreou em alguns países "Aline", o filme da realizadora e atriz francesa Valérie Lemercier inspirado por Céline Dion.

Em diferentes fases de desenvolvimento estão ainda projetos para o cinema por exemplo sobre Elvis Presley, Madonna, Whitney Houston, Bob Dylan, Michael Jackson, Amy Winehouse, Boy George, Marianne Faithfull, Bob Marley, Boy George, Ozzy Osbourne, Jeff Buckley, os Bee Gees e o maestro Leonard Bernstein.