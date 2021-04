Chloé Zhao foi a grande vencedora da 73ª cerimónia do Sindicato de Realizadores de cinema, televisão e publicidade nos EUA (DGA), que este ano foi virtual por causa da pandemia.

A realizadora de "Nomadland - Sobreviver na América" faz história apenas como a segunda mulher a ganhar o principal prémio na história da organização, após Kathryn Bigelow por "Estado de Guerra" em 2009. É também a primeira de origem asiática a consegui-lo.

Após ter ganho os Globos de Ouro, Critics Choice Awards e o prémio do Sindicatodos Produtores, o filme que chega aos cinemas portugueses a 19 de abril confirmou o seu estatuto como grande favorito aos Óscares: nos 72 anos anteriores, apenas oito dos vencedores do DGA não conquistaram a seguir a estatueta dourada (foi o que aconteceu no ano passado, quando Sam Mendes ganhou por "1917" e o Óscar foi para Bong Joon-ho por "Parasitas").

O discurso de Chloé Zhao por Zoom foi dedicado exclusivamente a homenagear os outros nomeados na sua categoria: Emerald Fennell ("Uma Miúda com Potencial"), Lee Isaac Chung ("Minari"), Aaron Sorkin ("Os 7 de Chicago") e David Fincher ("Mank").

Desde 2015 que o DGA tem outra categoria com menos impacto em cinema para os que se estreiam na realização das longas-metragens de ficção, em que este ano foi distinguido Darius Marder por "Som do Metal". O filme está nomeado para seis Óscares, mas falhou a categoria da realização.

"The Truffle Hunters" valeu a Michael Dweck e Gregory Kershaw o prémio na categoria de Documentário.

Do lado da televisão, Susanna Fogel recebeu o prémio de Realização em Série de Comédia por "The Flight Attendant", Lesli Linka Glatter o de Drama pela última temporada de "Homeland" e Scott Frank o de Telefilme/Minissérie por "Gambito de Dama".

O programa de variedades Saturday Night Live valeu a Don Roy King o seu sexto na categoria, enquanto o realizador Thomas Schlamme foi premiado por "A West Wing Special to Benefit When We All Vote", um especial que juntou os atores da série "Os Homens do Presidente".