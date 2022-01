Há um novo projeto de alto perfil a circular pelos estúdios de Hollywood e envolve Chris Evans interpretar o lendário ator e dançarino Gene Kelly, avança a publicação Deadline.

O antigo Capitão América do Universo Cinematográfico Marvel também está envolvido como produtor, juntamente com o realizador Rian Johnson e Ram Bergman, com quem trabalhou no grande sucesso "Knives Out", além de John Logan, nomeado três vezes para os Óscares, que escreverá o argumento.

Ainda sem título, na base do filme estará uma ideia original do próprio Chris Evans à volta de um rapaz de 12 anos a trabalhar nos estúdios da Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) em 1952 e que começa a criar uma amizade imaginária com Gene Kelly quando este trabalha no seu próximo filme.

Os cinéfilos recordar-se-ão que 1952 foi o ano do mítico "Serenata à Chuva", geralmente considerado o melhor musical da história do cinema.

Chris Evans já tinha dito em várias entrevistas que queria entrar num musical.

Gene Kelly faleceu em 1996, aos 83 anos, pelo que Chris Evans e a sua equipa terão de obter a permissão dos detentores dos seus direitos de imagem, a terceira esposa e três filhos dos casamentos anteriores.