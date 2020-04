Muita ação e da explosiva, como víamos nas salas de cinema antes de fecharem por causa da COVID-19: eis as imagens do filme da Netflix "Tyler Rake: Operação de Resgate".

Chris Hemsworth surge como um destemido mercenário clandestino sem nada a perder, contratado pelas suas capacidades para resgatar o filho raptado de um patrão do crime internacional.

Só que entre as tensões da Índia e Paquistão e o mundo obscuro do tráfico de armas e drogas, esta missão já por si mortífera torna-se praticamente impossível, alterando para sempre as vidas de Rake e do rapaz.

David Harbour ("Hellboy", "Stranger Things") é o outro nome mediático neste intenso "thriller" que conta na produção com os irmãos Joe e Anthony Russo, a dupla dupla maravilha dos filmes "Vingadores" da Marvel (o primeiro também é o autor da história) e fica disponível a 24 de abril.